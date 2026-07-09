Auf dem Schulweg

Mann soll sich vor Mädchen entblößt haben

Mehrere Mädchen erleben auf dem Schulweg einen schockierenden Moment: Ein Mann soll sich auf einer Parkbank entblößt haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Wer kann Hinweise geben? (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Wer kann Hinweise geben? (Symbolbild)

Pfinztal (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll in Pfinztal im Landkreis Karlsruhe mehrfach Mädchen auf dem Schulweg belästigt haben. Am vergangenen Freitag waren zwei Elfjährige mit dem Rad zur Schule unterwegs gewesen, als sie an einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann vorbeifuhren, der entblößt auf einer Parkbank gesessen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Die Mädchen seien weitergefahren.

Am Dienstagmittag habe sich ein ähnlicher Vorfall ereignet: Drei elf- bis zwölfjährige Mädchen hätten auf einem Radweg an der Pfinz einen Mann mit entblößtem Genitalbereich auf einer Bank gesehen. Er sei anschließend auf ein Fahrrad gestiegen und geflüchtet.

Ob es sich bei beide Taten um denselben Mann handelt, sei noch unklar. Trotz sofortiger Fahndung habe die Polizei ihn nicht gefunden. Die Beamten suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen.

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