Heidelberg: 57-jähriger Mann vermisst
Der 57 Jahre alte Mann könnte sich im Raum Heidelberg oder Offenburg aufhalten. Eine hilflose Lage ist nicht auszuschließen.
Heidelberg. Ein 57-jähriger Mann aus Heidelberg wird seit Donnerstag, dem 5. März, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt am Mittwoch, den 4. März, in Offenburg gesehen. Vermutlich hält er sich entweder in Heidelberger oder Offenburger Raum auf. Die bisherige Fahndung führte noch nicht zum Erfolg. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.
Der 57-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,84 Meter groß
- ca. 80-85 kg schwer
- dunkelbraune Augen
- dunkelbraune/schwarze Haare
- dünnrandige schwarze Brille
- stark rissige Hände
- starker Raucher
Ein Lichtbild des Heidelbergers kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 1744444 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (sig)