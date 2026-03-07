Heidelberg: 57-jähriger Mann vermisst

Heidelberg. Ein 57-jähriger Mann aus Heidelberg wird seit Donnerstag, dem 5. März, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt am Mittwoch, den 4. März, in Offenburg gesehen. Vermutlich hält er sich entweder in Heidelberger oder Offenburger Raum auf. Die bisherige Fahndung führte noch nicht zum Erfolg. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.