Heidelberg: Betrunkener klaut Schuhe und zeigt sich selbst an 

Gern nahm ein 36-Jähriger in Nacht zu Freitag eine Einladung ein: Wie die Polizei mitteilte, hatte der 36-Jährige ein Pärchen kennengelernt, das ihn zu einem Trinkspiel in ihre Wohnung in der Heidelberger Weststadt einlud. In geselliger Runde konsumierte man viel Alkohol. Als eine vermeintlich lustige Aufgabe sollte der 36-Jährige aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein paar fremde Schuhe besorgen, was er auch tat. Einige Zeit und einige Gläser Alkohol später wollte er die Schuhe wieder zurückstellen. Allerdings konnte er sich in seinem Rausch nicht mehr erinnern, wo genau die Schuhe zuvor gestanden hatten. Kurzerhand nahm er sie mit nach Hause.