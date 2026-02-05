Über eine Promille

Heidelberg: Fahrgast übergibt sich in Auto und greift Fahrer an

Ein betrunkener junger Mann übergab sich im Auto eines 38-Jährigen und attackierte ihn anschließend. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der 24-Jährige übergab sich im Auto (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der 24-Jährige übergab sich im Auto (Symbolbild).

Heidelberg. Ein betrunkener 24-Jähriger hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst im Auto eines 38-Jährigen übergeben und im Anschluss seinen Fahrer angegriffen. Nach Angaben der Polizei nahm der 24-Jährige den privaten Fahrdienst um kurz nach 1 Uhr in Anspruch. Kurz darauf machte sich jedoch der vorherige Alkoholkonsum des jungen Mannes bemerkbar und er übergab sich im Auto des 38-Jährigen. Daraufhin entbrannte ein Streit.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte der Fahrgast trotz des verschmutzten Innenraums seine Personalien nicht angeben. Als der 24-Jährige gehen wollte, verhinderte das der Fahrer, woraufhin der Fahrgast ihn schlug und ins Gesicht trat. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim 24-Jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (heh)

