Heidelberg: Mann kracht auf A656 in Leitplanke und flüchtet zu Fuß

Heidelberg. Ein unbekannter BMW-Fahrer hat am Samstagabend auf der A656 einen Unfall gebaut und ist anschließend zu Fuß geflohen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann am Autobahnkreuz Heidelberg auf die A5 in Richtung Darmstadt auffahren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in der Kurve jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die linke Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der linke Vorderreifen abgerissen, weswegen der BMW nicht mehr fahrbereit war. Nachdem der Mann jegliche Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern abgelehnt hatte, verließ er den Unfallort zu Fuß.