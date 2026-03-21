An Ampel

Heidelberg: Mann schlägt Frau mit Getränkedose ins Gesicht

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlägt ein Mann einer 35-Jährigen in Heidelberg unvermittelt mit einer Dose ins Gesicht und verletzt sie. Die Polizei nimmt ihn wenig später fest.

Die Polizei nahm den Mann unweit des Tatorts vorläufig fest (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei nahm den Mann unweit des Tatorts vorläufig fest (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 41-jähriger Mann hat in Heidelberg eine 35-jährige Frau mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.55 Uhr an der Kreuzung Czernyring/Eppelheimer Straße. Beide Personen waren zu Fuß auf dem Czernyring unterwegs. An einer Ampel trafen der Mann und die Frau aufeinander. Der Tatverdächtige schlug der Frau unvermittelt mit einer Getränkedose ins Gesicht und ging anschließend in Richtung Eppelheimer Straße weiter.

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Ersthelfer versorgten die Verletzte und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Zudem wurde ihre Brille beschädigt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg Mitte. (heh)

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