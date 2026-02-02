Heidelberg: Streit um Zapfsäule eskaliert - Mercedes kracht in VW
Ein Streit um eine Zapfsäule in Heidelberg endet mit einem Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen zwei Autofahrern.
Heidelberg. Ein Streit zwischen einem 63-Jährigen und einem 75-Jährigen an einer Heidelberger SB-Tankstelle ist am Samstagmittag eskaliert. Nach Angaben der Polizei wollte der 63-jährige VW-Fahrer sein Auto in der Hertzstraße in Heidelberg betanken. An der Zapfsäule bemerkte er jedoch, dass sich der Tankdeckel seines VW auf der anderen Seite befand. Der 63-Jährige fuhr also wieder los, um sein Auto zu wenden und von der anderen Seite an die Zapfsäule zu fahren.
Der hinter ihm wartende 75 Jahre alte Mercedes-Fahrer dachte, dass die Zapfsäule nun frei sei und fuhr ebenfalls los. Daraufhin entbrannte zwischen den beiden Männern ein Streit, wer nun zuerst tanken dürfe. Nach Angaben eines Zeugen fuhr der Mercedes-Fahrer plötzlich los und stieß gegen den VW des 63-Jährigen. Auch hinsichtlich der Ursache des Unfalls stritten sich die Beteiligten. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)