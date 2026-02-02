An SB-Tankstelle

Heidelberg: Streit um Zapfsäule eskaliert - Mercedes kracht in VW

Ein Streit um eine Zapfsäule in Heidelberg endet mit einem Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen zwei Autofahrern.

Ein Zeuge hatte den Vorfall beachtet (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein Zeuge hatte den Vorfall beachtet (Symbolbild).

Heidelberg. Ein Streit zwischen einem 63-Jährigen und einem 75-Jährigen an einer Heidelberger SB-Tankstelle ist am Samstagmittag eskaliert. Nach Angaben der Polizei wollte der 63-jährige VW-Fahrer sein Auto in der Hertzstraße in Heidelberg betanken. An der Zapfsäule bemerkte er jedoch, dass sich der Tankdeckel seines VW auf der anderen Seite befand. Der 63-Jährige fuhr also wieder los, um sein Auto zu wenden und von der anderen Seite an die Zapfsäule zu fahren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der hinter ihm wartende 75 Jahre alte Mercedes-Fahrer dachte, dass die Zapfsäule nun frei sei und fuhr ebenfalls los. Daraufhin entbrannte zwischen den beiden Männern ein Streit, wer nun zuerst tanken dürfe. Nach Angaben eines Zeugen fuhr der Mercedes-Fahrer plötzlich los und stieß gegen den VW des 63-Jährigen. Auch hinsichtlich der Ursache des Unfalls stritten sich die Beteiligten. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Reifen geplatzt – Auto kracht in Tankstelle
Glück im Unglück

Mannheim: Reifen geplatzt – Auto kracht in Tankstelle

Nach einem Reifenplatzer verliert ein 24-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und endet in einer Zapfsäule.

29.12.2025

Heidelberg: Streit endet mit Messerattacke – Täter flüchtet
Plötzlich Küchenmesser gezückt

Heidelberg: Streit endet mit Messerattacke – Täter flüchtet

Ein Streit in der Heidelberger Weststadt ist eskaliert, nachdem ein Unbekannter einem 25-Jährigen Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hat.

15.12.2025

Auto fängt an Tankstelle Feuer - hoher Schaden
Mannheim

Auto fängt an Tankstelle Feuer - hoher Schaden

Feuer an der Zapfsäule: An einer Tankstelle in Mannheim gerät ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

12.12.2025

Mannheim: Mercedes fackelt an Tankstelle ab – über 100.000 Euro Schaden 
Blaulicht

Mannheim: Mercedes fackelt an Tankstelle ab – über 100.000 Euro Schaden 

An einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße ist ein Mercedes in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Zapfsäule über - die Frankenthaler Straße war zeitweise gesperrt.

12.12.2025

Heidelberg: Streit unter Taxifahrern eskaliert – zwei Verletzte
Körperverletzung

Heidelberg: Streit unter Taxifahrern eskaliert – zwei Verletzte

Zwei Taxifahrer sind in Heidelberg nach einem Streit aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung wurden beide verletzt.

19.11.2025