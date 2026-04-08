Vorfahrt missachtet

Heidelberg: 15-jähriger Rollerfahrer verursacht Unfall - ein Verletzter

In Heidelberg kommt es zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Rollerfahrer und einem 55-jährigen Mountainbiker. Der Radfahrer kommt ins Krankenhaus.

Ein Radfahrer wird in Heidelberg verletzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein Radfahrer wird in Heidelberg verletzt (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend mit seinem motorisierten Roller beim Einfahren in die Adlerstraße die Vorfahrt eines Mountainbike-Fahrers missachtet und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche um kurz nach 19.30 Uhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die Adlerstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Radfahrer. Im Kreuzungsbereich zur Maaßstraße stießen beide zusammen. Der 55-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd führt die weiteren Unfallermittlungen.

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