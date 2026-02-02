Heildelberg: Radfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt
Am Samstagmittag ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein Opel missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt.
Heidelberg. Bei einem Unfall am Samstagmittag in der Tiergartenstraße in Heidelberg ist ein 49-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 42-jähriger Opelfahrer beim Abbiegen in den Hofmeisterweg die Vorfahrt des Radlers und stieß frontal mit ihm zusammen. Der 49-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Opels und schlug danach auf dem Boden auf. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (heh)