Geschwindigkeitskontrollen

Hier wird in Mannheim kommende Woche geblitzt

Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.

Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Auch kommende Woche wird in Mannheim wieder an einigen Stellen geblitzt (Symbolbild).

Mannheim. In der Woche vom 30. März bis 2. April werden in Mannheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadt gab folgende Blitzer-Standorte bekannt:

  • Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule)
  • Käfertaler Straße
  • Krefelder Straße
  • Lange Rötterstraße
  • Mudauer Ring
  • Relaisstraße
  • Römerstraße (Wallstadtschule)
  • Sporwörthstraße
  • Winterstraße (Pfingstbergschule)

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (sig)

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