Hier wird in Mannheim kommende Woche geblitzt
Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.
Mannheim. In der Woche vom 30. März bis 2. April werden in Mannheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadt gab folgende Blitzer-Standorte bekannt:
- Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule)
- Käfertaler Straße
- Krefelder Straße
- Lange Rötterstraße
- Mudauer Ring
- Relaisstraße
- Römerstraße (Wallstadtschule)
- Sporwörthstraße
- Winterstraße (Pfingstbergschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (sig)