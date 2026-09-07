Ladenburg: 40-Jähriger nach Sprung in den Neckar vermisst

Ladenburg. Ein 40-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag in Ladenburg in den Neckar gesprungen und danach nicht wieder aufgetaucht. Mehrere Hinweisgeber meldeten den Vorfall kurz nach 16 Uhr über den Polizeinotruf, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Der Mann schwamm von der Neckarstraße aus zu einer Boje. Dort verloren ihn Zeugen aus den Augen. Seit der Meldung suchten Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr und die DLRG nach ihm. Die Einsatzkräfte setzten die Suche zum Zeitpunkt der Mitteilung fort, weil sie den Mann bis dahin nicht gefunden hatten. Die Polizei wusste lediglich, dass der 40-Jährige eine grüne Hose trug, als er ins Wasser lief. Sein T-Shirt legte er zuvor ab. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (tak)