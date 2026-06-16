Vermisstenfahndung

Lampertheim: 83-jährige Frau vermisst

Eine 83-jährige Bewohnerin eines Lampertheimer Altenwohnheims wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten (Symbolbild).

Lampertheim. Die 83-jährige Bewohnerin eines Altenheims in der Hospitalstraße in Lampertheim, Gudrun Althans, wird seit Montag, 15. Juni, vermisst. Nach Angaben der Polizei ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein könnte. Darüberhinaus bestehen Bezüge nach Mannheim, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 83-Jährige dort aufhält.

Die Vermisste sit etwa 1,65 Meter groß und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blau-weiß gestreiften Pullover. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 9440 0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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