Lebensgefahr: Junge (4) stürzt in Heidelberg aus dem 7. Stock

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr stürzte ein vier Jahre alter Junge vom Balkon eines Mehrfamilienkomplexes in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg. Durch den Sturz aus dem 7. Stock erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.