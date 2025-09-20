Lindenfels: 78-Jähriger seit Freitagabend vermisst
Bisherige Suchen mit Polizeihubschrauber und Hunden nach dem 78-Jährigen aus Lindenfels verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Lindenfels. Der 78-jährige Oskar W. aus Lindenfels wird seit Freitag, 19. September, vermisst. Laut Polizeimeldung wurde er zuletzt gegen 21 Uhr im Bereich der Ortsteile Lindenfels-Seidenbuch und -Glattbach gesehen. Der 78-Jährige könnte orientierungslos sein und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.
Die bisherigen umfangreichen Suchen mit Hubschrauber und Hunden führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Oskar W. ist circa 178 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans und eventuelle eine blaue Kappe. Ein Foto des Vermissten finden Sie hier.
Hinweise können an die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (sig)