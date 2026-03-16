Mann leistet Widerstand

Ludwigshafen: Kiloweise Drogen und Tausende Tabletten in Wohnung gefunden 

Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Ludwigshafen sitzt ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er soll mit Drogen gehandelt haben.

Die Polizei nahm den 25-Jährigen vor Ort fest. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Die Polizei nahm den 25-Jährigen vor Ort fest. (Symbolbild)

Ludwigshafen. Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Ludwigshafen sitzt ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mitteilten, wird dem Mann unerlaubtes Handeltreiben mit Kokain in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

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Polizeikräfte hatten die Wohnung des 25-Jährigen am Donnerstag, 12. März 2026, im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsucht. Der Tatverdächtige, der sich während des Einsatzes in der Wohnung aufhielt, leistete den Angaben zufolge beim Betreten erheblichen Widerstand.

In den Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte große Mengen an Cannabisprodukten und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sicher. Nach Polizeiangaben wurden unter anderem ein Kilogramm Haschisch, drei Kilogramm Marihuana sowie mehr als 3.000 verschreibungspflichtige Tabletten gefunden. Zudem entdeckten die Beamten eine totalgefälschte französische Identitätskarte.

Der 25-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte einen bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (dls)

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