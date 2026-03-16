Ludwigshafen. Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Ludwigshafen sitzt ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei mitteilten, wird dem Mann unerlaubtes Handeltreiben mit Kokain in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

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Polizeikräfte hatten die Wohnung des 25-Jährigen am Donnerstag, 12. März 2026, im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsucht. Der Tatverdächtige, der sich während des Einsatzes in der Wohnung aufhielt, leistete den Angaben zufolge beim Betreten erheblichen Widerstand.

In den Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte große Mengen an Cannabisprodukten und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sicher. Nach Polizeiangaben wurden unter anderem ein Kilogramm Haschisch, drei Kilogramm Marihuana sowie mehr als 3.000 verschreibungspflichtige Tabletten gefunden. Zudem entdeckten die Beamten eine totalgefälschte französische Identitätskarte.