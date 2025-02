„Wir sind die Brandmauer“

Mannheim: 15.000 Demonstranten bei Demo gegen rechts auf Altem Meßplatz

Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ haben sich am Samstagmittag etwa 15.000 Menschen am Mannheimer Marktplatz versammelt. Sie demonstrieren gegen einen Rechtsruck in Politik und Gesellschaft.