Mannheim: 28-Jähriger wird Opfer räuberischen Diebstahls 

Mannheim. Ein 28-Jähriger ist im Mannheimer Stadtteil Käfertal Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann eine hochwertige Goldkette auf einem Verkaufsportal im Internet angeboten. Mit einem vermeintlichen Kaufinteressenten vereinbarte der 28-Jährige ein Treffen um 23.30 Uhr an der Aral-Tankstelle im Alten Postweg. Bei dem Verkaufsgespräche inspizierte der potenzielle Käufer die Kette genau und nahm sie sogar in die Hand. Als der Täter die Kette jedoch wieder ablegte, zückte er ein Pfefferspray und sprühte dem 28-Jährigen damit ins Gesicht. Genau in diesem Moment kam eine schwarze Limousine mit hoher Geschwindigkeit angefahren, in die der Täter mitsamt der Goldkette einstieg. Dann brauste das Fahrzeug mit Dieburger Kennzeichen (DI) die Waldstraße in Richtung Sudetenstraße davon. Das Fabrikat des Fluchtwagens soll es sich vermutlich um einen Audi A6 gehandelt haben.