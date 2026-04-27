Mannheim: 29-Jährige randaliert betrunken in Lokal
Als eine bereits betrunkene Frau in einem Mannheimer Lokal nach Alkohol fragt, eskaliert die Situation. Auch gegen die Wirtin wird nun ermittelt.
Mannheim. Eine 29-jährige Frau hat am Sonntagmorgen betrunken in einem Lokal im Quadrat U4 in der Mannheimer Innenstadt randaliert. Laut Polizeimeldung verlangte die Frau um kurz vor 8 Uhr von der Wirtin den Ausschank alkoholischer Getränke. Da sie aber schon stark betrunken und in schwankendem Gang unterwegs war, weigerte sich die Wirtin. Daraufhin wurde die 29-Jährige aggressiv und schrie herum. Sie ging die Wirtin zudem körperlich an, zerstörte mehrere Gläser auf dem Tresen und riss ein Bild von der Wand. Auch eine Flasche, die die Frau in der Hand hielt, ging dabei zu Bruch, wodurch sich die 19-Jährige leicht an der Hand verletzte. Beim Verlassen des Lokals wollte sie ein Bild mitgehen lassen, was die Wirtin aber verhinderte. Anschließend rief sie die Polizei.
Die angerückte Streife begleitete die 29-Jährige zur nahegelegenen Wohnung eines Bekannten und übergab sie in dessen Obhut. Wenig später erschien sie jedoch beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und schrie auf der Straße herum. Da sie einem erteilten Platzverweis nicht Folge leistete und zudem den Dienstbetrieb im Revier beeinträchtigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Nachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte, entließen die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung ergaben sich auch Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten der Wirtin und einer weiteren Person. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung ermittelt. (sig)