Bereits am Vormittag betrunken

Bespuckt, beleidigt und bedroht: Polizeihund überwältigt 33-Jährigen

Der Tatverdächtige hatte zuvor in einer Gaststätte randaliert. Nachdem er sich die Beamten unter anderem bedroht hatte, setzten sie einen Polizeihund gegen den Mann ein.

Der Polizeihund ermöglichte die Festnahme des 33-Jährigen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Polizeihund ermöglichte die Festnahme des 33-Jährigen (Symbolbild).

Bickenbach. Ein 33-Jähriger hat am Samstagvormittag in Bickenbach Polizeibeamte bei seiner Festnahme bespuckt beleidigt und bedroht. Nach Angaben der Polizei wurden die Ordnungshüter zunächst zu einer Gaststätte gerufen, weil der 33-Jährige und ein weiterer Mann dort randaliert haben. Sie sollen unter anderem mit Bierdosen geworfen und das Lokal trotz Aufforderung nicht verlassen haben.

Impressum

Eine Streife und ein Diensthundeführer trafen das Randale-Duo wenig später in der Nähe einer Tankstelle in der Zwingenberger Straße an. Der betrunkene 33-jährige tatverdächtige weigerte sich, sich den Beamten gegenüber auszuweisen und wurde aggressiv. Er bespuckte, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Der Polizeihund überwältigte den Mann und er konnte festgenommen werden. Zur Blutentnahme kam er auf die Wache, wo auch Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Im Anschluss kam er in eine Gewahrsamszelle. (heh)

