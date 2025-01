Mannheim/Viernheim. Ein Auto ist am Montagvormittag auf der A6 am Viernheimer Kreuz in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten zunächst an - die Fahrbahn in Richtung Mannheim wurde gesperrt. Der Brand wurde den Beamten gegen 10.20 Uhr gemeldet. Weitere Informationen lagen noch nicht vor. (pol/sig)