Mannheim. Ein Cabrio hat am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Viernheim gebrannt. Wie der Nachrichtendienst Priebe mitteilt, geriet der Wagen kurz vor 9 Uhr am Autobahnkreuz Viernheim in Brand. Der Fahrer war in Richtung Frankfurt unterwegs und stoppte den Pkw sofort auf dem Standstreifen, als er den Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, der Wagen wurde aber trotzdem vollständig zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach dem Brand sind zwei Fahrstreifen gesperrt, wodurch es zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Kreuz Viernheim zu Verkehrsbehinderungen kommt. (sig)