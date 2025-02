Mannheim: Fünf Verletzte bei Unfall auf A6

Mannheim. Bei einem Unfall auf der A6 sind am Freitagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Laut Polizeimeldung ereignete sich der Unfall kurz vor 17 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim an einem Stauende. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Heilbronn unterwegs und musste wegen eines beginnenden Staus kurz vor dem Mannheimer Autobahnkreuz bremsen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 25-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf sein nun stehendes Auto auf. In der weiteren Folge fuhr eine 32-jährige Opel-Fahrerin in das Heck des VWs.