Mannheim: Fahndung nach vermisster 17-Jähriger
Eine 17-Jährige aus Mannheim wird seit Ende September vermisst. Sie kehrte nicht in ihre Jugendhilfeeinrichtung zurück. Die Polizei bittet um Hinweise.
Mannheim. Eine 17-Jährige wird seit Samstag, 26. September, vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie eine Jugendhilfeeinrichtung in Mannheim, kehrte aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurück. Alle bekannten Anlaufstellen wurden überprüft – bisher jedoch ohne Erfolg. Laut Polizei liege eine konkrete Eigen- oder Fremdgefährdung nicht vor, die Vermisste könnte jedoch traumatisiert sein. Die 17-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange dunkle Haare. Sie trägt vermutlich eine Jogginghose. Ein Foto der Vermissten kann hier eingesehen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen.