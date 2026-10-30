Mannheim: Polizei fahndet nach vermisster 17-Jähriger

Mannheim. Eine 17-Jährige aus einer Mannheimer Jugendhilfeeinrichtung wird seit Mittwoch vermisst. Alle bekannten Anlaufstellen wurden bisher ohne Erfolg überprüft - am Freitag richtet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit. Nach der Jugendlichen war erst Ende September gesucht worden. Sie wurde am Montag von Polizisten aufgegriffen und in die Einrichtung zurückgebracht. Nun sei sie wieder abgängig. Eine konkrete Eigen- oder Fremdgefährdung liege nicht vor, die Jugendliche könnte jedoch traumatisiert sein, teilten die Beamten mit.