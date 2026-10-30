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Mannheim: Polizei fahndet nach vermisster 17-Jähriger

Eine 17-Jährige aus Mannheim wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach der Jugendlichen und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Mannheim. Eine 17-Jährige aus einer Mannheimer Jugendhilfeeinrichtung wird seit Mittwoch vermisst. Alle bekannten Anlaufstellen wurden bisher ohne Erfolg überprüft - am Freitag richtet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit. Nach der Jugendlichen war erst Ende September gesucht worden. Sie wurde am Montag von Polizisten aufgegriffen und in die Einrichtung zurückgebracht. Nun sei sie wieder abgängig. Eine konkrete Eigen- oder Fremdgefährdung liege nicht vor, die Jugendliche könnte jedoch traumatisiert sein, teilten die Beamten mit.

Die 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,70 Meter groß, circa 46 Kilo schwer, ist schlank, hat schulterlange schwarze Haare und hellblaue Augen. Ein Foto kann hier aufgerufen werden.

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