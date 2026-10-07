Mannheim: Heckscheibe von geparktem Seat eingeschlagen
Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wird ein abgestellter Seat in Mannheim beschädigt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.
Mannheim. Unbekannte haben die Hesckscheibe eines in Mannheim geparkten Seat Leon ist im Zeitraum zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug des 44-jährigen Halters in der Richard-Wagner-Straße. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 1743310 entgegengenommen.