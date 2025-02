Mannheim: Über 600 Nachwuchskräfte beim ver.di Jugendstreiktag

Mannheim/Esslingen. Am heutigen bundesweiten Jugendstreiktag haben in Baden-Württemberg über 600 Nachwuchskräfte aus den vielfältigen Bereichen von Bund und Kommunen wie dem Gesundheitswesen, der Verwaltung, dem Sozial und Erziehungsdienst, Sparkassen und vielen weiteren Berufen an zwei zentralen Streikdemonstrationen in Mannheim und Esslingen teilgenommen. Außerdem wurde heute in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Lörrach gestreikt, wie die Pressestelle der ver.di Baden-Württemberg meldet. Morgen finden weitere Arbeitsniederlegungen bei der Stadt Stuttgart, in Gemeinden im Rems-Murr-Kreis sowie bei den GRN-Kliniken in Sinsheim statt.