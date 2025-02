Stuttgart/Mannheim: Mehr als 7.000 Streikende im Öffentlichen Dienst 

Stuttgart/Mannheim. Mehr als 7.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, hatten Kundgebung bereits begonnen, als sich der mögliche Anschlag in München ereignete. Gemeinsam mit der Polizei werde vor Ort darauf reagiert, hieß es in einer Mitteilung. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto in eine Menschenmenge in München und etwa 20 Personen wurden verletzt. Offenbar gehörten sie zu einer Gruppe von Verdi-Demonstranten.