Mannheim: Unbekannte greifen 13-Jährigen an und durchwühlen Rucksack

Mannheim. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend einen 13-Jährigen in der Inneren Wingertstraße angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge zwischen 18.40 Uhr und 19.15 Uhr zu Fuß in der Wormser Straße unterwegs und lief anschließend die Innere Wingertstraße entlang.

Im Bereich der Inneren Wingertstraße an der Ecke zur Oberen Riedstraße versperrten ihm zwei männliche Personen den Weg. Dann griff einer der Täter den Jungen körperlich an. Der zweite Täter schirmte die Tat ab. Der Angreifer zerrte dem 13-Jährigen den Rucksack weg und durchwühlte ihn. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut in Richtung eines Supermarktes im Bereich Wormser Straße und Dornheimer Ring.

Die Polizei beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der erste Täter trug schwarze Sportschuhe, eine schwarze Jogginghose und eine schwarz grau melierte Regenjacke. Er trug eine dünn gebogene Schildkappe und hatte eine schwarze Sturmhaube ins Gesicht gezogen. Der zweite Täter hatte eine breitere Körperstatur und braunes kurzes Haar. Er trug schwarz weiße Nike-Schuhe, eine schwarze Jogginghose und ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck Stadtbild. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, sie sollen Türkisch gesprochen haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.