Mannheim: Unfall zwischen BMW und Straßenbahn
In Mannheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Schuldfrage eindeutig sein.
Mannheim. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Mannheim einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 46-Jährige gegen 9.45 Uhr von der Theodor-Heuss-Anlage nach links in den Gartenschauweg abbiegen. Dabei missachtete er jedoch eine rote Ampel und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (heh)