Verkehrsunfall

Mannheim: Unfall zwischen BMW und Straßenbahn

In Mannheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Schuldfrage eindeutig sein.

Bei dem Unfall in Mannheim entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei dem Unfall in Mannheim entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich (Symbolbild).

Mannheim. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Mannheim einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 46-Jährige gegen 9.45 Uhr von der Theodor-Heuss-Anlage nach links in den Gartenschauweg abbiegen. Dabei missachtete er jedoch eine rote Ampel und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Straßenbahn kracht in Peugeot - ein Verletzter
Verkehrsunfall

Mannheim: Straßenbahn kracht in Peugeot - ein Verletzter

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ist ein 39-Jähriger verletzt worden. Die Schuldfrage ist in diesem Fall laut Polizei eindeutig.

05.02.2026

Mannheim: BMW kollidiert mit Straßenbahn – Vorfahrt missachtet
Unfall

Mannheim: BMW kollidiert mit Straßenbahn – Vorfahrt missachtet

Ein 37-Jähriger übersieht in Mannheim eine Straßenbahn und prallt mit seinem BMW dagegen. Der Verkehr steht kurzzeitig still.

20.01.2026

Mannheim: Auto stößt mit Straßenbahn an Ampelkreuzung zusammen
Unfall

Mannheim: Auto stößt mit Straßenbahn an Ampelkreuzung zusammen

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist am Mittwochmorgen in Mannheim erheblicher Sachschaden entstanden.

18.12.2025

Mannheim: Zugedröhnte BMW-Fahrerin verursacht Unfall auf B38
Verkehr

Mannheim: Zugedröhnte BMW-Fahrerin verursacht Unfall auf B38

Eine 26-jährige BMW-Fahrerin hat in der Nacht zum Freitag in Mannheim einen Verkehrsunfall verursacht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand sie nicht nur unter Alkoholeinfluss.

12.12.2025

E-Scooter-Fahrer nach Unfall mit Straßenbahn in Mannheim verstorben
Blaulicht

E-Scooter-Fahrer nach Unfall mit Straßenbahn in Mannheim verstorben

Ein schwerer Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem E-Scooter hatte sich am Freitagmorgen in Mannheim ereignet.

18.02.2025