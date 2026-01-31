Breite Straße bis Marktplatz

Mannheim: Versammlung mit 2.000 Menschen in Innenstadt verläuft friedlich

Eine Versammlung mit etwa 2.000 Menschen in der Mannheimer Innenstadt ist am Freitagabend friedlich verlaufen. Jedoch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zwischen 17 und 19 Uhr kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Zwischen 17 und 19 Uhr kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen (Symbolbild).

Mannheim. Die Versammlung unter dem Motto "Stoppt die Angriffe der syrischen Armee auf die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien (Rojava)" in Mannheim ist nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Insgesamt nahmen etwa 2.000 Menschen teil. Die Versammlung begann am Freitag gegen 17.30 Uhr und zog anschließend anschließend durch die Breite Straße bis zum Alten Messplatz. Zwischen 17 und 19 Uhr kam es in der Mannheimer Innenstadt deshalb zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den Straßenbahnverkehr betrafen. (heh)

