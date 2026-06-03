Unfall

Mannheim: VW-Fahrer nach Unfall mit Lastwagen verletzt

Ein 52-Jähriger ist in Mannheim mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde er verletzt.

Ein Mann wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen verletzt (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Ein Mann wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen verletzt (Symbolfoto)
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