Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Oder mit einem Pullover mit Mottenlöchern? Wegwerfen? Besser nicht! Die Gruppe Makerspace startet wieder mit ihrem beliebten Repair-Café in Viernheim. Der erste Termin ist am Samstag, 2. März von 10 bis 13 Uhr während der regulären Samstags-Öffnung im Sozialzentrum.