Polizeipräsident Siegfried Kollmar überraschend verstorben

Der amtierende Polizeipräsident von Mannheim, Siegfried Kollmar, ist überraschend verstorben. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim am Mittwoch mit. "Am Abend des 12. März erreichte uns unerwartet die Mitteilung, dass Polizeipräsident Siegfried Kollmar nach einer geplanten Operation verstorben ist. Siegfried Kollmar war seit 2021 Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Beschäftigten des Polizeipräsidiums sind tief betroffen vom Tod ihres Dienststellenleiters. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Die Dienststelle wird bis auf weiteres durch Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer geleitet", heißt es weiter.

Kollmar ist 1979 in die Polizei eingetreten und war seit 2021 Polizeipräsident des Mannheimer Präsidiums. Er trat die Nachfolge von Andreas Stenger an, der an die Spitze des baden-württembergischen Landeskriminalamtes wechselte. Zuvor war Kollmar von 2018 an stellvertretender Polizeipräsident in Mannheim. Während seines Berufslebens leitete er unter anderem auch die Kriminalpolizei des Präsidiums. Im Januar 2023 besuchte Kollmar Weinheim in hochoffizieller Funktion, bei der Amtseinführung von Dagmar Pfeil als neue Leiterin des Weinheimer Polizeireviers.