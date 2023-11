Verwirrung um Waffenverbotszone in Mannheim

Erstaufnahmestelle für Geflüchtete: Gemeinderat stimmt ab

Diskussionen um Standorte für Einrichtungen für Geflüchtete gibt es inzwischen in einigen Kommunen im Südwesten, so auch in Pforzheim. Dort stoßen entsprechende Überlegungen des Landes nicht nur auf Gegenliebe. Der Gemeinderat will nun Stellung nehmen.