Weinheimer Gemeinderat verabschiedet Haushalt - diese Themen stehen an

Der Weinheimer Gemeinderat will am Mittwoch den Haushalt verabschieden. Weitere Themen sind: Weiterführung des Jugendgemeinderats, Beleuchtung am Barabarasteg oder ein neuer Bus auf der "Südlinie".