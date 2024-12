Neubau Kita Kuhweid rückt näher 

Die Tage der Container auf dem Hof der Albert-Schweitzer-Schule sind gezählt. Der Neubau der Kindertagesstätte Kuhweid und des angeschlossenen Mehrgenerationenhauses (MGH) in der Gerhart-Hauptmann-Straße (Weststadt Weinheim) hat im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) eine weitere Hürde genommen. Wenn der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Dezember zustimmt, können bald schon die ersten Abrissbirnen auf dem Areal ihre Arbeit aufnehmen. Bleibt es im Zeitplan, könnte im besten Fall 2027 alles bezugsfertig sein.