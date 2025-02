Weinheim: Rodungsarbeiten für den Neubau Kita Kuhweid beginnen noch im Februar 

Weinheim. Es ist die größte Investitionsmaßnahme der Stadt Weinheim in den nächsten Jahren: Der Neubau der Kita-Kuhweid in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus in der Konrad-Adenauer-Straße; beides wird bekanntlich nötig, weil die Kita Kuhweid im Sommer 2021 wegen starker Setzungen geräumt werden musste. Eine dauerhafte Standsicherheit wäre nur mit hohem technischen Aufwand und kostenintensiven Maßnahmen wiederherstellbar. Der Gebäudetrakt des etwas später angebauten MGH ist etwas stabiler und noch im Betrieb.