Rüsselsheim: 14-jähriger Junge vermisst
Ein 14-Jähriger aus Rüsselsheim wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Rüsselsheim. Der 14-jährige Jayden Hedwig aus Rüsselsheim wird seit Dienstagabend vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt gegen 21.15 Uhr mit einem Fahrrad am Berliner Platz gesehen. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zum Auffinden des Jungen.
Er wird folgendermaßen beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß und schlank
- dunkle, lockige Haare
- trug beim Verschwinden einen lilafarbenen Pullover, dunkle Jeans und schwarze Schuhe
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) nimmt unter der Rufnummer 06142 6960 Hinweise entgegen, Zeugen können sich aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (sig)