Blaulicht

Sandhausen: 15-Jähriger vermisst – Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Ein 15-jähriger Junge aus Sandhausen ist seit Mittwoch verschwunden. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem vermissten 15-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem vermissten 15-Jährigen. (Symbolfoto)

Sandhausen. Ein 15-jähriger Junge aus Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis ist seit Mittwoch, 2. September 2026, verschwunden. Der Jugendliche hielt sich nach Polizeiangaben zuletzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3 Uhr vor dem Haus auf.

Seitdem blieb sein Aufenthaltsort unbekannt. Mögliche Anlaufstellen des 15-Jährigen kannten die Ermittler nicht. Die Polizei fand ihn trotz der bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht und hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Der Jugendliche hat kurz rasierte schwarze Haare und keinen Bart. Er ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Nach bisherigen Erkenntnissen trägt er ein weißes Langarm-T-Shirt, eine schwarze lange Jogginghose und Nike-Sneaker.

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Die Polizei hat hier ein Foto des 15-Jährigen bereitgestellt. (tak)

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