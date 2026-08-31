Schlägerei in Mannheimer Innenstadt: Polizei sucht vierten Beteiligten

Mannheim. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern sind am frühen Samstagabend, 29. August, in den Mannheimer T-Quadraten zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 18 Uhr zunächst ein verbaler Streit entwickelt, der sich schließlich auf den Gehweg im Quadrat T3 verlagerte. Dort gerieten die vier Männer körperlich aneinander. Ein 33-Jähriger und ein 42-Jähriger wurden dabei verletzt. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.

Im Zuge der Fahndung mit mehreren Streifenwagen trafen die Beamten zunächst die beiden Verletzten in den T-Quadraten an. Kurze Zeit später wurde ein möglicher weiterer Beteiligter in einem Hauseingang in den S-Quadraten festgestellt. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung sowie zu einem noch flüchtigen vierten Beteiligten dauern laut Polizei noch an. Der Gesuchte soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und eine helle Hose sowie ein T-Shirt getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden. (ann)