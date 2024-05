Schmutzfinken blenden Weinheimer Blitzer "Fridolin"

Außer Gefecht setzen konnten die Unbekannten den Fridolin jedoch nicht – zumindest nicht für lange. „Kollegen des Gemeindevollzugsdienstes haben den Trailer mit Unterstützung des Baubetriebshofs gereinigt, sodass er anschließend wieder betriebsbereit war“, so Kern. Bleibende Schäden wurden dabei keine festgestellt. Und der fleißige Fridolin hat sogleich wieder seine Arbeit aufgenommen: Er verrichtet aktuell seinen Dienst in der Thomastraße in Sulzbach-West.