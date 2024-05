Straßenbahnen kollidiert: fünfstelliger Schaden

Nach dem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen am Paradeplatz in Mannheim ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt worden. Beide Straßenbahnen konnten ihre Fahrt selbstständig fortsetzen und mussten nicht abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.