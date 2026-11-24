Unfallflucht in Heddesheim: Opel beschädigt
Ein Opel ist in Heddesheim beschädigt worden. Das Schadensbild liefert den Ermittlern einen Hinweis auf den möglichen Verursacher.
Heddesheim. Der Opel einer 48-jährigen Frau ist am Montag in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr in Heddesheim beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug ordnungsgemäß in der Schriesheimer Straße. Anhand des Schadens gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw gehandelt haben könnte. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06203 9305 0 zu melden.