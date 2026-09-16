Fahrerflucht

Unfallflucht in Heppenheim: Skoda stark beschädigt

Ein geparkter Skoda ist in Heppenheim beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall in Heppenheim beobachtet haben (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall in Heppenheim beobachtet haben (Symbolbild).

Heppenheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch, 9 September, in der Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in Heppenheim einen grauen Skoda Fabia an der Beifahrerseite beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug ordnungsgemäß in der Straße Am Bruchsee geparkt. Der Unfallverursacher berührte vermutlich mit seinem Pkw beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Skoda des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

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