Update: Unfall auf A6 bei Sinsheim - Rückstau von 18 Kilometern
Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und Lastwagen ist die A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt.
Sinsheim. Die A6 ist nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lastwagen momentan in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Nach ersten Ermittlungen kam ein Fahrzeugführer mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er rammte mit hoher Geschwindigkeit die Mittelleitplanke und schleuderte über die Fahrstreifen.
Ein nachfolgender Fahrer eines Lastkraftwagens musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen weiteren Unfall zu vermeiden und kam quer zur Fahrbahn zu stehen. Im Fahrzeug, das mit fünf Personen besetzt war, wurde glücklicherweise nur der Beifahrer schwerer verletzt, der einen Armbruch erlitt.
Der Verkehr wird momentan über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Reinigung der drei Richtungsfahrbahnen wird voraussichtlich noch weitere drei Stunden in Anspruch nehmen. Durch die Sperrung der A6 bildete sich ein Rückstau von bis zu 18 Kilometer Länge. (heh/am)