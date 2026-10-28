Verletzte bei Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mannheimer Innenstadt
Bei einer Auseinandersetzung in der Mannheimer Innenstadt sind nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt worden. Zahlreiche Polizisten und Sanitäter waren zunächst im Einsatz.
Mannheim. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat sich am Mittwoch in der Breiten Straße ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Beteiligte nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt. Wie die Beamten weiter mitteilten, war zunächst eine größere Anzahl von Polizeibeamten und Rettungssanitätern in der Mannheimer Innenstadt im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.