Großeinsatz

Verletzte bei Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mannheimer Innenstadt

Bei einer Auseinandersetzung in der Mannheimer Innenstadt sind nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt worden. Zahlreiche Polizisten und Sanitäter waren zunächst im Einsatz.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
Symbolbild

Mannheim. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat sich am Mittwoch in der Breiten Straße ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Beteiligte nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt. Wie die Beamten weiter mitteilten, war zunächst eine größere Anzahl von Polizeibeamten und Rettungssanitätern in der Mannheimer Innenstadt im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Mehrere Personen bei Schlägerei verletzt
Erhitzte Gemüter

Mannheim: Mehrere Personen bei Schlägerei verletzt

Auf einen unachtsamen Moment im Straßenverkehr folgt eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Alle Beteiligten werden verletzt. Auch eine Reizgaspistole kam zum Einsatz

22.06.2026

Mannheim: Flammen in Shishabar – Polizei sucht flüchtige Personen
Zahlreiche Notrufe

Mannheim: Flammen in Shishabar – Polizei sucht flüchtige Personen

Nach einem Brand in einer Shishabar sucht die Polizei Menschen, die vom Unglücksort geflüchtet sein sollen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

21.04.2026

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt
Einsatz

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ausgerückt. Der Parkring wurde gesperrt.

02.01.2026

Sanitäter zu Einsatz gerufen und angegriffen
Notfälle

Sanitäter zu Einsatz gerufen und angegriffen

Zwei Männer verletzen sich gegenseitig bei einer Auseinandersetzung. Als der Rettungsdienst eintrifft, eskaliert die Situation.

27.09.2025

Mannheim: Auto rast in Menschenmenge - Zwei Tote, 14 Personen verletzt
Blaulicht

Mannheim: Auto rast in Menschenmenge - Zwei Tote, 14 Personen verletzt

In Mannheim ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Personen sind dabei ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Das LKA ermittelt.

03.03.2025