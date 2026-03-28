Viernheim: Fußgänger löst Gefahrenbremsung von Bahn aus - eine Person verletzt
Beim Viernheimer Bahnhof löst ein Fußgänger eine Gefahrenbremsung aus. Daraufhin stürzt eine Frau und verletzt sich.
Viernheim. Eine bislang unbekannte Person hat am Freitagabend eine Gefahrenbremsung einer Straßenbahn in Viernheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, stürzte und verletzte sich daraufhin eine Frau in der Bahn. Der gesuchte Fußgänger überquerte gegen 20.15 Uhr das Gleis 2 am Viernheimer OEG Bahnhof, Berliner Ring 63. Die einfahrende Bahn der Linie 5 war in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs. Der Fußgänger entfernte sich anschließend in Richtung Berliner Ring. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und zu dem gesuchten Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden. (sig)