Linie 5

Viernheim: Fußgänger löst Gefahrenbremsung von Bahn aus - eine Person verletzt

Beim Viernheimer Bahnhof löst ein Fußgänger eine Gefahrenbremsung aus. Daraufhin stürzt eine Frau und verletzt sich.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Viernheim. Eine bislang unbekannte Person hat am Freitagabend eine Gefahrenbremsung einer Straßenbahn in Viernheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, stürzte und verletzte sich daraufhin eine Frau in der Bahn. Der gesuchte Fußgänger überquerte gegen 20.15 Uhr das Gleis 2 am Viernheimer OEG Bahnhof, Berliner Ring 63. Die einfahrende Bahn der Linie 5 war in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs. Der Fußgänger entfernte sich anschließend in Richtung Berliner Ring. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und zu dem gesuchten Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt
Verkehrsunfall

Viernheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Trotz Notbremsung und Alarmsignal wurde eine 70-Jährige in Viernheim von einer Bahn erfasst und mitgeschleift. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

25.06.2025

Mannheim: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn
Unfall

Mannheim: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ein 69-Jähriger überquert auf einem Grünstreifen die Straßenbahngleise, übersieht dabei aber die heranfahrende Bahn. Diese kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

17.06.2025

Fußgänger unter Straßenbahn eingeklemmt
Unfall

Fußgänger unter Straßenbahn eingeklemmt

Ein Mann und eine Straßenbahn stoßen in Freiburg zusammen. Der Fußgänger wird eingeklemmt - die Feuerwehr muss ihn bergen.

18.03.2025

Straßenbahn erfasst Fußgänger und schleift ihn mit
Weinheim

Straßenbahn erfasst Fußgänger und schleift ihn mit

Trotz roter Ampel überquerte ein 57-Jähriger den Gleisübergang in Weinheim und wird an der Haltestelle Pilgerhaus von Zug schwer verletzt.

04.11.2024

Fußgänger übersieht Straßenbahn: 46-Jähriger schwer verletzt
Unfall

Fußgänger übersieht Straßenbahn: 46-Jähriger schwer verletzt

28.05.2024