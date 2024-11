Straßenbahn erfasst Fußgänger und schleift ihn mit

Foto: Ralf Mittelbach/ Feuerwehr Weinheim

Am Samstagmittag kam an der Haltestelle Pilgerhaus ein Passant unter die Straßenbahn. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es kam in dieser Zeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da der Bahnverkehr in beide Richtungen zum Erliegen kam und die B 3 zeitweise komplett gesperrt wurde.