Viernheim: Kriminelle stehlen schwarzen AMG Mercedes
In Viernheim ist ein hochwertiger Wagen verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Viernheim. Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße einen schwarzen AMG Mercedes entwendet. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HD-KH 1122 dort abgestellt, als sich die Unbekannten unberechtigt Zugang verschafften und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.