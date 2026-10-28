Blaulicht

Viernheim: Kriminelle stehlen schwarzen AMG Mercedes

In Viernheim ist ein hochwertiger Wagen verschwunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Viernheim. Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße einen schwarzen AMG Mercedes entwendet. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HD-KH 1122 dort abgestellt, als sich die Unbekannten unberechtigt Zugang verschafften und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.

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