Viernheim: Polizeioberkommissar Gert Wagenbach ist neuer Schutzmann vor Ort

Viernheim/Lampertheim. Polizeioberkommissar Gert Wagenbach ist der neue Schutzmann vor Ort der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in Viernheim, der Polizeioberkommissar steht darüber hinaus aber als Ansprechpartner auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zur Verfügung. In seiner neuen Tätigkeit als Schutzmann vor Ort tritt er damit die Nachfolge von Diana Gürel an, die eine neue dienstliche Verwendung bei der Kriminalpolizei übernahm und freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen, Schutzmann vor Ort Bayram Gül, wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemeldung mitteilte.